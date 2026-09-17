Giardinetto, avanza la bonifica dell’ex discarica di Troia

La parte più pesante del lavoro è stata già affrontata, ma nella ex discarica I.A.O. di località Giardinetto restano ancora 26mila tonnellate di rifiuti da rimuovere, quasi tutti pericolosi. È questo il quadro emerso dal sopralluogo effettuato ieri dall’assessora regionale all’Ambiente e al Clima Debora Ciliento insieme al sindaco di Troia Francesco Caserta, per verificare lo stato di avanzamento della bonifica.

Il sito, classificato come orfano, è interessato da un primo intervento finanziato dalla Regione Puglia con 29 milioni di euro a valere sul FSC 2014-2020. Finora sono state analizzate, rimosse, stoccate e trasferite in discariche autorizzate circa 43mila tonnellate di rifiuti, compresi materiali speciali pericolosi.

Il lavoro, però, non è ancora concluso perché restano da eliminare altre 26mila tonnellate, mentre sul secondo lotto è già stato previsto un ulteriore finanziamento da 27 milioni di euro attraverso il Pnrr. Il Comune dovrebbe procedere con la gara entro la fine dell’anno. Il sopralluogo è servito anche a fare il punto sui ritardi accumulati, legati alla quantità di rifiuti pericolosi rinvenuti nel corso degli interventi e alla conseguente necessità di rivedere i quadri economici della bonifica.

“Oggi abbiamo visitato un sito impattante, nel quale l’uomo ha violato la natura pesantemente, ma ora dobbiamo ragionare in termini di tutela dell’ambiente e della salute – ha spiegato Ciliento –. Il sopralluogo è servito a verificare lo stato di avanzamento dei lavori, che hanno subito ritardi anche perché il ritrovamento di una grande quantità di rifiuti pericolosi ha portato alla necessità di rivedere i quadri economici dell’intervento”. L’assessora ha comunque indicato il 2027 come orizzonte per la conclusione delle attività: “Si sta lavorando e credo che riusciremo a rispettare i tempi delle rendicontazioni previste per entrambi gli interventi al 2027. Resterò in contatto con il sindaco per aggiornamenti e per valutare ulteriori necessità”.



Pubblicato il 17 Settembre 2026