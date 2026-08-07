Giappone, il terremoto durante l’intervento in sala operatoria: i medici eroi non si fermano

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Il terremoto scuote il Giappone, l'operazione continua. Il 28 luglio il sud-ovest del paese è stato colpito da un violento terremoto di magnitudo 7.1, che ha provocato la morte di 36 persone e oltre un centinaio sono rimaste gravemente ferite. Tra le immagini diventati virali sui social ci sono quelle del video registrato dalle telecamere di sicurezza del 'Kumamoto General Hospital', dove durante il sisma erano in corso quattro interventi chirurgici. Nel filmato diffuso online e diventato rapidamente virale si vede una sala operatoria scossa violentemente dal terremoto, mentre il personale medico cerca di mettere in sicurezza il paziente sottoposto, secondo quanto appreso, a un intervento addominale. L'equipe medica si muove rapidamente, mettendo in pratica una procedura che sembra il frutto di un addestramento in casi di emergenza come questi. Il chirurgo, infatti, avrebbe immediatamente allontanato le mani per proteggere il paziente e impedirne la caduta dal lettino. L’anestesista, invece, si sarebbe avvicinato al letto operatorio per garantire la sicurezza delle vie aeree, mentre un altro membro del personale, avrebbe protetto il tubo endotracheale per evitare che potesse spostarsi e mettere a rischio il paziente.

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Pubblicato il 7 Agosto 2026