Gianni Morandi, il video sul bus a Bologna: “Non ho una lira per il taxi”

Gianni Morandi intrattiene i passeggeri di un autobus a Bologna. Il cantante ha condiviso sul suo profilo un video che lo ritrae su uno dei mezzi pubblici della città mentre parla, con la sua solita ironia, con gli altri viaggiatori. "Tu dove vai?", chiede Gianni Morandi a una passeggera seduta sul bus, e poi svela la sua destinazione: "Io sono diretto a San Lazzaro, torno a casa". L'artista ha cercato di trattenere una risata e ha aggiunto: "Bello l'autobus… volevo prendere il taxi ma non ho una lira con me", ha scherzato Morandi scatenando l'ilarità tra gli altri passeggeri. "Si cazzeggia, dai…", ha concluso. Il video, postato sul profilo social del cantante, ha fatto il pieno di like e commenti: "Che autobus fortunato", ha scritto un utente. C'è chi si è offerto di dargli un passaggio: "La prossima volta chiamami che ti do un passaggio in macchina" e chi rimpiange di non averlo mai incontrato casualmente "Io vivo a Bologna, perché non ho mai avuto l'onore di incontrarti in centro?". "Sei mitico, non invecchierai mai", si legge in un altro commento. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2025