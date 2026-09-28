Gianni Letta: “Meloni? Sempre ammirata per intelligenza, sul futuro dell’Italia sono ottimista”

(Adnkronos) – Giorgia Meloni? "L'ho sempre ammirata per intelligenza e diligenza. E' una donna che studia, si prepara. E' esemplare sotto questo profilo. Se fa il presidente del consiglio come ha fatto il ministro, e lo sta facendo, sicuramente avrà successo". A dirlo è l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, conversando in collegamento con Bruno Vespa al Prix Italia a L'Aquila, a commento di un filmato che mostrava tutte le apparizioni dei presidenti del consiglio a 'Porta a Porta' nel corso degli anni. "Questo filmato – ha aggiunto Letta – è la prova che i presidenti passano ma 'Porta a Porta' resta". Ironizzando con il conduttore per il fatto di essere stato trattenuto a Roma da un'influenza: "Sei lì da trent'anni e ora sei a L'Aquila con il tutore, mentre io per un po' di febbre sono rimasto a Roma su consiglio dei medici. Tu ai medici avrai sicuramente detto 'a L'Aquila ci vado lo stesso'". E facendo un commento su ciascuno dei presidenti, Letta ha osservato: "Prodi è stato il principale antagonista di Berlusconi, l'unico a batterlo, tra loro c'è stata una competizione molto forte poi il tempo ha reso i pregiudizi di Prodi su Berlusconi in parte diversi da quelli che aveva nei momenti in cui la competizione era molto forte". Incalzato da Vespa, Letta ha fatto un cenno al futuro dell'Italia. "Ci sono tante cose che ci inducono al pessimismo, ma davanti agli ospiti del Prix Italia, che vengono da tante parti d'Italia, abbiamo il dovere dell'ottimismo – ha detto -. L'italia è riuscita a risorgere dalle rovine della guerra, ha saputo trasformare un paese agricolo in un paese industriale e per questo saprà risolvere i problemi e ad andare avanti". Infine, Letta si è concesso una battuta sulla longevità di 'Porta a Porta', che a gennaio ha celebrato il trentennale. "Io non ci sarò al prossimo trentennale, ma tu sicuramente ci sarai e io ti guarderò da lassù", ha detto a Vespa.

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Pubblicato il 28 Settembre 2026