Gianni Iurino sarà il nuovo preparatore dei portieri

New entry in casa Foggia, questa volta dell’ex Bitonto, mister Gianni Iurino, nel ruolo di preparatore dei portieri, uno che ha sempre valorizzato i giocatori messi a disposizione fatto scegliere per i migliori le società dove è stato. Un esempio su tutti è il foggiano Antonio Figliola, il quale però dovrebbe restare a difendere la porta dei neroverdi, anche perché i rossoneri hanno puntato su Nobile, ufficializzato la settimana scorsa e strappato alla concorrenza agguerrita del Rimini che insieme a Domingo Dalmasso, si giocheranno la titolarità tra i pali del Satanello. Ma manca, tuttavia, ancora l’ufficialità per l’ex preparatore dei portieri del Bitonto, che quest’estate era stato accostato, senza conferme, al Monopoli ma anche al Molfetta di Bartoli. Il tecnico del Foggia, Boscaglia, alla conferenza stampa in cui è stato presentato non si è nascosto e vuole puntare in alto ma per farlo serviranno rinforzi di qualità, specie a centrocampo ed in attacco. I nomi accostati sin qui, sono tutti profili di spessore con esperienza in Lega Pro e qualcuno anche con campionati di B alle spalle. Per la difesa circola da qualche settimana il nome, in uscita dal Bari, di Francesco Belli che ha già giocato con mister Boscaglia aveva giocato con la maglia dell’Entella. A centrocampo piace Odjer (classe 1996) e Dall’Oglio, anche questi ragazzi hanno già giocato sotto la guida di mister Boscaglia, il quale ha dato indicazioni ben precise al diesse Belviso. Tra gli altri nomi, c’è interesse per Giovanni Di Noia, ex Bari e Ternana ma con esperienze anche in Lega Pro. Per l’attacco piace Gaetano Monachello, il bomber italo argentino Diego Peralta, e l’obiettivo numero uno resta riportare a Foggia, Alexis Sanchez, ma con il “Tigre” che si vuole giocare almeno inizialmente le sue chance in B con la Ternana di mister Lucarelli. Si aspettano ufficialità, in tutti i sensi in casa Foggia, l’ultimo acquisto per ora è quello del portiere, Tommaso Nobile. (mi)

