Gianna Nannini, frattura al braccio sul palco a Wiesbaden ma il tour non si ferma

(Adnkronos) – Una frattura al radio non ferma Gianna Nannini e il suo tour. Due giorni fa, il 21 luglio, Gianni si è esibita al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden riversando sul palco la consueta scarica di energia. La rocker senese ha incendiato il palco tedesco con un concerto sold out che resterà nella memoria del pubblico. Un live potente, viscerale, pieno di adrenalina, che è stato il terzo appuntamento sold out in Germania di questo tour. Ma durante lo show, nel pieno dell’esibizione, Gianna ha urtato violentemente il braccio e procurandosi una frattura al radio.

Ma non c’è gesso che tenga: la rocker non si ferma. Indosserà un tutore e dovrà contenere movimenti e acrobazie, ma la sua voce e il suo carisma continueranno a dominare la scena. Il 'Sei nell’anima – Festival European Leg 2025' prosegue dunque senza sosta. Nessuna pausa, solo rock. Dopo le tappe di Regensburg, Vaduz, Lauchheim, Freiburg, Füssen, St. Wendel, Ebern e Weimar, il tour riparte verso l’Italia e la Svizzera: Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez. Poi il gran finale a settembre con due date evento: alla Reggia di Caserta il 17 settembre e all'Arena di Verona il 21 settembre (data già sold out). Nessuna frattura può fermare il rock. Gianna c’è. E canta più forte che mai. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2025