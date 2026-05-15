Attualità

Gianna Nannini bacia… Mattarella: il video virale e la dedica al Presidente della Repubblica

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Un bacio sulla guancia e una dedica affettuosa per Sergio Mattarella. È diventato virale sui social il video che, con la colonna sonora della hit 'Sei nell'anima', mostra il bacio stampato da Gianna Nannini su una guancia di uno spiazzato ma sorridente Sergio Mattarella, a margine dell'evento per la celebrazione dei 145 anni della Siae al Quirinale, il 13 maggio.    La rocker senese, per indole piuttosto allergica ai cerimoniali, si è avvicinata al Presidente della Repubblica per una foto ma, dopo lo scatto, si è girata verso Mattarella e lo ha baciato su una guancia, provocando sorpresa ma anche un grande sorriso del Capo dello Stato. Il video del bacio è rimbalzato ovunque, corredato dalla colonna sonora di uno dei pezzi più iconici della Nannini: 'Sei nell'anima'. Anche l'artista lo ha ricondiviso nel suo profilo social e a corredo ha scritto: "La Repubblica da baciare".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Salone Libro, Unpli presenta le iniziative editoriali del mondo Pro Loco

41 minuti fa

Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con leggerezza’, antologia di autori

57 minuti fa

Difesa, Perego: “Sfide ibride si affrontano con partnership strategiche”

1 ora fa

Internazionali, Darderi entra in campo ma… si ‘scorda’ il raccattapalle

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi