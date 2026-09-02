Gianluca Gazzoli, un anno dalla morte della mamma: il ricordo ‘felice’ sui social

(Adnkronos) – "Un anno fa perdevo la mia mamma. Se ci ripenso, mi sembra ancora un film, qualcosa che continuo a non credere possibile". Comincia così il lungo post condiviso da Gianluca Gazzoli per ricordare la sua mamma, Giovanna, morta un anno fa, il 2 settembre 2025. Il conduttore radiofonico prova a fare un bilancio di questi ultimi 12 mesi: "Ho vissuto dolore e malinconia, ma anche momenti che hanno unito la nostra famiglia più di prima. Invece di pensare a quanto fosse ingiusto, mi hanno fatto sentire fortunato. Fa parte della vita, credo". Gazzoli ammette di aver cercato di sfuggire al dolore: "Mi sono riempito di impegni per non pensarci. Non ho voluto rivedere foto, video, lettere, messaggi, luoghi. Le poche volte che l'ho fatto è stato così doloroso che non ci sono più tornato. Perchè dal mio umore dipendono altri umori". E ancora oggi, "non riesco a parlarne senza che la voce mi tremi, e mi capita di piangere all'improvviso, da solo". "Eppure – aggiunge Gazzoli – non c'è stata una sola notte, in un anno, in cui non abbia pensato a lei prima di addormentarmi". Il conduttore apre il suo cuore e confessa: "Mi manca tutto: il suo profumo, la sua risata, le sue cazziate, poterla chiamare a notte fonda. Evitare certi momenti mi ha fatto sentire in colpa, come se rischiassi di dimenticare. Ho deciso invece che voglio ricordarla a tutti con il sorriso, perché lo merita". Poco prima della sua scomparsa, Gazzoli la intervistò nel suo podcast 'BSMT': "Ho scoperto qualcosa che non conoscevo: parlare un'ora con mia madre, senza distrazioni, della sua vita, e fissare quell'incontro per sempre. Quella chiacchierata non l'ho più rivista, ma so che è stata potente per tante persone che si sono ritrovate in Giovanna, mia mamma. Non nella sua malattia, ma nella sua storia, nella sua forza, nella sua voglia di vivere: è questo che ha segnato la mia vita da quando sono nato". E conclude: "Ho passato anni a parlare di ispirazione, e la mia più grande mi ha messo al mondo, insegnandomi ancora qualcosa di grande. Mi manchi mamma".

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Pubblicato il 2 Settembre 2026