Attualità

Gianduiotti da Vannacci all’agente aggredito negli scontri al corteo per Askatasuna

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una scatola di gianduiotti da parte di Roberto Vannacci all'agente aggredito ieri negli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. A consegnare il regalo ad Alessandro Calista, 29 anni, l'agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, attualmente ricoverato all'Ospedale Molinette di Torino insieme a un collega, è stato Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, che ora aderisce ai circoli che sostengono il generale.  "Ho vissuto sulla mia pelle le intemperanze degli antagonisti e le scene che ho visto ieri mi hanno fatto ribollire il sangue", ha detto Borghezio, che si è definito "vannacciano convinto", parlando con i giornalisti all'ingresso dell'ospedale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli zii

7 minuti fa

Italia-Usa, Follini: “Meloni a un bivio, schivi trappola Trump”

29 minuti fa

Ucraina, nessuna tregua: morti in attacco russo con droni a Dnipro

32 minuti fa

Breve tregua sull’Italia, poi una lunga fase di maltempo: le previsioni meteo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio