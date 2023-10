Giambruno, telefonata tra Pier Silvio Berlusconi e Meloni: “Non sapevo nulla dei fuorionda”

(Adnkronos) – Telefonata tra Giorgia Meloni e l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi sui fuorionda diffusi dal programma 'Striscia La notizia' che riguardano l’ex compagno della premier, Andrea Giambruno. A quanto si apprende vi sarebbe stata una conversazione di 'vicinanza e cordiale' dove il numero uno del Biscione avrebbe spiegato alla premier di non saperne nulla ''altrimenti ti avrei informata'' perchéuna delle caratteristiche della trasmissione ideata da Antonio Ricci è quella di godere di una decisa autonomia. Giambruno, 43 anni e da quasi dieci compagno della premier con la quale ha avuto la figlia Ginevra, è da giorni al centro delle polemiche dopo che 'Striscia la notizia' ha mostrato nuovi fuorionda del conduttore di 'Diario del giorno'. E' di ieri l'annuncio di Meloni sulla loro separazione. Il primo fuorionda è stato trasmesso mercoledì 18 ottobre scorso e mostra Giambruno lamentarsi delle critiche per il folto ciuffo di capelli: "Non mi rompessero il caz.. col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli! Qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cogl….". E ancora: "Qua c’è gente che bestemmia in onda e mi vanno a guardare i capelli…", la lamentela del giornalista che poi si rivolge a un collaboratore ridendo: "Che caz.. vuoi? Fatti i caz.. tuoi". Quindi il passaggio sull'ormai famigerato 'blu estoril'. "Per me – dice rivolgendosi alla collega Guglielmi in studio – quello di Viviana è l'unico giudizio che conta" per poi notarne l'abbigliamento e lodare "la bellezza di questo blu estoril". E alla replica di lei sul "blu Cina", ecco arrivare la risposta del conduttore: "Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo che si chiama blu estoril. Blu Cina non ti si addice, tu sei di un livello superiore… Sembri una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima? Incredibile", le parole del giornalista alla collega. Dopo le battute sul ciuffo e le parolacce in studio, i nuovi dietro le quinte 'rubati' da Rete4 mostravano il giornalista intento a pronunciare frasi come "Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?". Nel video, anche l'approccio del conduttore con la nuova collega in studio: "Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Sei aperturista?", le domande alla donna alla quale poi fa presente, scherzando, la presunta relazione con un'altra collega: "Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome". "Tu entrerai a far parte del nostro gruppo?", la domanda, per poi aggiungere come con la collega facciano "anche le foursome. Ma lei di solito va a Madrid a ciulare". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Ottobre 2023