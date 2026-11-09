Giallo in Francia, morta a 27 anni l’attrice Angèle Metzger: trovata senza vita in un parcheggio sotterraneo

(Adnkronos) – Lutto in Francia per la morte prematura quanto improvvisa di Angèle Metzger, attrice 27enne tra le promesse delle serie tv d’oltralpe. Stando a quanto riporta Le Parisienne, la giovane è stata ritrovata senza vita sabato mattina a Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ai piedi dell’edificio del Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Secondo le informazioni raccolte sul posto, sarebbe caduta da una scala o da una piattaforma che sovrasta un parcheggio sotterraneo, mentre tentava di scavalcare. I soccorsi, allertati tempestivamente, non sono riusciti a rianimarla. Sul luogo sono stati rinvenuti alcuni effetti personali, ma nulla che consenta di confermare un gesto volontario. Sempre la stampa francese, ha menzionato alcuni filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno immortalato l’attrice mentre superava una barriera per accedere all’edificio e salire in uno spazio non aperto al pubblico. Il commissariato di Livry-Gargan è stato incaricato di far luce sulle circostanze esatte della tragedia.

Figlia dell’attore Stéphane Metzger e della regista Marie Caldera, laureata con un master in Filosofia e Storia dell’arte, artista visiva e musicista, Angèle Metzger aveva recitato in diversi cortometraggi e film d’autore, come “Fotogenico” o il thriller “Drone Games”. E’ stata inoltre protagonista in “Japan”, l’ultimo videoclip della rock band irlandese Fontaines D.C., pubblicato online a ottobre, ed è apparsa al fianco di Charlie Heaton, uno degli attori della serie “Stranger Things”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Novembre 2026