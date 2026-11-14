Giallo di Pietracatella, sentito in Questura il marito della prof amica di Di Vita

(Adnkronos) – E’ tornato in Questura oggi, sabato 14 novembre, per essere nuovamente ascoltato, il marito della professoressa amica di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, morte rispettivamente il 28 e il 27 dicembre dello scorso anno per avvelenamento da ricina. L’uomo, tecnico di laboratorio dell’Istituto Agrario di Riccia, una delle quattro scuole perquisite dalla polizia nelle scorse settimane, ha varcato intorno alle 11 i cancelli degli uffici di via Tiberio, per essere sentito dagli investigatori della Squadra mobile. Altri interrogatori di persone informate sui fatti sono in programma la prossima settimana.

Continua senza sosta l’attività della Squadra Mobile di Campobasso per dipanare la trama del giallo ancora irrisolto. Mercoledì scorso sono state ascoltate compagne di classe e docenti di Sara Di Vita, la quindicenne vittima dell’omicidio con sua madre Antonella. La ragazza frequentava il liceo classico di Campobasso ed è probabile che le domande abbiano riguardato i suoi contatti e le frequentazioni a scuola. Si è cercato, probabilmente, anche di capire se abbia confidato qualcosa a docenti o alle compagne di classe. Questo ramo dell’inchiesta è partito, dopo che la Mobile ha trovato due libri gialli nella casa dei Di Vita a Pietracatella. I libri erano di Sara e parlavano di omicidi.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026