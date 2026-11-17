Questa mattina negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso, gli inquirenti sono tornati ad ascoltare i familiari stretti delle vittime del duplice avvelenamento da ricina costato la vita ad Antonella Di Ielsi e alla figlia quindicenne Sara Di Vita. All’uscita ha parlato Giovanna Campolieti, cognata della vittima, che ha ribadito la sua convinzione che si tratti di un omicidio e non di un incidente.



Pubblicato il 17 Novembre 2026