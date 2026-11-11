Attualità

Giallo di Pietracatella, continuano gli interrogatori: oggi sentite docenti e compagne di classe di Sara Di Vita

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Senza sosta l’attività della Squadra Mobile di Campobasso per dipanare la trama di un giallo ancora irrisolto, quello dell’avvelenamento di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita a Pietracatella. Nelle ultime ore sono state ascoltate compagne di classe e docenti della quindicenne vittima dell’omicidio con sua madre, consumatosi lo scorso dicembre. 

La ragazza frequentava il liceo classico di Campobasso ed è probabile che le domande riguardino i suoi contatti le sue frequentazioni nell’ambito della scuola. Probabilmente si cerca di sapere se abbia confidato qualcosa a docenti o compagne di classe. Questo ramo dell’inchiesta è partito dopo che la Mobile ha trovato due libri
gialli nella casa dei Di Vita a Pietracatella. I libri erano di Sara e parlavano di omicidi. Venerdì scorso la polizia è tornata nella casa della famiglia Di Vita in via Risorgmento.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Agricoltura, Scaglia (Agrofarma): “Innovazione disponibile, ma la burocrazia rallenta le autorizzazioni”

10 minuti fa

Screening neonatale esteso, Bellagambi (Eurordis e Uniamo): “”Priorità per bambini e Ssn””

10 minuti fa

Screening neonatale esteso, Piccioli (Iss): “”Momento per capire cosa resta da fare””

11 minuti fa

Agricoltura, Gentile (Areté): “Input in calo, ma servono macchine più efficienti per non penalizzare le rese”

13 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio