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Giallo a Sant’Angelo Romano, 66enne trovato a terra: è stato picchiato ﻿

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(Adnkronos) – Sono in corso le indagini dei carabinieri sul caso di un 66enne picchiato e trovato a terra incosciente, ieri pomeriggio, nella sua abitazione a Sant'Angelo Romano vicino Roma. E' stata la figlia, rincasando, a scoprire il padre riverso a terra e a lanciare l'allarme al 112. L'uomo, a quanto si apprende, aveva diversi traumi sul viso e sul corpo ed è stato trasferito prima all'ospedale di Tivoli e poi all'Umberto I dove è ancora ricoverato.  I militari del nucleo operativo e radiobile di Tivoli e quelli della stazione di Sant'Angelo Romano stanno indagando per fare luce sull'accaduto. La casa era a soqquadro, ma i carabinieri stanno vagliando tutte le piste senza privilegiare quella della rapina.
 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Giugno 2026

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