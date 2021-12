Giacinto Sciacca: “Vogliamo chiudere l’anno in bellezza”

Il Foggia ad una giornata dal termine del girone di andata è a quota 27 punti, più quattro tolti dalla Lega, il giudizio è ben al di là delle prospettive con il maestro Zdenek Zeman sta correndo e destando anche spettacolo, qualche volta ha faticato ma è lì, con le altre dirette concorrenti per le prime posizioni utili per poter disputare un buon playoff e migliorare il nono posto dello scorso campionato. A parlare ieri in conferenza stampa per il Calcio Foggia, come si evince dal sito ufficiale è stato l’ex Vibonese, Giacinto Sciacca, ben diciotto presenze in questa stagione con i rossoneri: “Penso che sia un bilancio positivo, ci sono altre due gare da giocare e se facciamo punti chiuderemo in bellezza. Avendo perso solo tre partite questo potrebbe essere un punto di partenza per il girone di ritorno. Personalmente ho fatto un buon girone di andata ma credo che posso fare di più perché non sono al 100% soddisfatto poi bisogna sempre migliorarsi. Non sono parente di Nicolò Sciacca ma di analogie non ne vedo molte. Mister Zeman vuole la linea di difesa alta ma secondo me la linea si è comportata bene finora poi fuorigioco o no credo siano dettagli che dipendono dagli avversari. Puntiamo a fare un buon campionato e i risultati si sono visti ovviamente si deve migliorare e fare di più. Quando ho accettato di venire a Foggia non era scontato che facessimo bene in difesa. Se la difesa va bene è merito anche della squadra. Il momento più bello è la vittoria di Catania perché è arrivata con il cuore mentre quello da cancellare la partita contro la Turris in casa perché non capisco ancora come abbiamo subito due gol”. Il difensore titolare della squadra di Zeman ha poi concluso con un discorso ben ampio sui giovani e sul suo percorso di crescita; “Nei settori giovanili si esaltano troppo i ragazzi quando poi il calcio vero è diverso e te ne accorgi quando ne esci. Militavo nell’Inter non è stato facile. Foggia è una piazza importante ed è un orgoglio essere qui. Il tifo che c’è qui a Foggia è unico. Per me è un punto di partenza per fare meglio. Ho avuto il piacere di vedere Samuel dal vivo allenandomi insieme. Dovrei essere più arcigno ma mi piaceva come difensore ma siamo diversi. Nell’Avellino ci sono individualità sugli esterni importanti ma ce la giocheremo come sempre stando più attenti e concentrati”. (Ph. Calcio Foggia)

M.I.

Condividi sui Social!