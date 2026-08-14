Ghost of Yotei si arricchisce di nuovi contenuti nella Complete Edition

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e Sucker Punch Productions hanno annunciato due nuovi contenuti per Ghost of Yotei, entrambi attesi per il 1° ottobre insieme al lancio di Ghost of Yotei Complete Edition, disponibile anche in versione fisica. Il primo è "Echoes of Sekigahara", espansione narrativa che alterna la timeline presente a flashback ambientati durante il periodo trascorso da Atsu sulla terraferma. Nel presente la protagonista farà la conoscenza di Nagato, figura legata al suo passato appena giunto a Ezo, ed esplorerà una valle inedita un tempo abitata da Snake e dalla sua banda di fedelissimi, i Vipers. Nei flashback, invece, il giocatore rivivrà l'esperienza di Atsu durante la battaglia di Sekigahara, un momento chiave della sua storia precedente al ritorno in patria per la sua missione di vendetta. L'espansione introdurrà nuovi nemici, armi pesanti inedite, nuovi set di armature e nuove tinture. Il secondo contenuto è "Most Wanted", inedita modalità survival in singolo giocatore che reinterpreta in chiave roguelike il combattimento del gioco. Il giocatore accetterà taglie per avviare nuove run, in cui l'eliminazione dei nemici garantirà perk e sbloccherà personaggi aggiuntivi da controllare. Il trailer diffuso mostra Atsu alle prese con le katane doppie, Oyuki specializzata nel kusarigama e Nagato esperto nell'uso dello yari; gli sviluppatori promettono ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Chi non possiede ancora il gioco potrà acquistare la Ghost of Yotei Complete Edition, comprensiva del titolo principale, di Ghost of Yotei Legends (la componente cooperativa online fino a quattro giocatori che culmina in un Raid) e dei due nuovi contenuti. La Complete Edition include inoltre tutti i contenuti già presenti nella Digital Deluxe Edition e il Charm of Hokkyokusei; chi acquisterà entro il 30 settembre riceverà in anticipo, dal 1° ottobre, l'armatura Sakai, un omaggio all'armatura di famiglia di Jin in Ghost of Tsushima. Chi possiede già Ghost of Yotei potrà accedere a "Echoes of Sekigahara" e "Most Wanted" acquistando l'aggiornamento alla Complete Edition, che sblocca contestualmente anche i contenuti della Digital Deluxe Edition e il Charm di Hokkyokusei per chi non li avesse già ottenuti; anche in questo caso il preordine entro il 30 settembre garantirà l'accesso anticipato all'armatura Sakai. Oltre ai due nuovi contenuti, la Complete Edition introduce nuove tracce musicali per la modalità Watanabe, utilizzabili in tutto il gioco quando la modalità è attiva, nuovi stamp per la Photo Mode, cosmetici aggiuntivi per la New Game+ e nuovi trofei legati a "Echoes of Sekigahara" e "Most Wanted". Anche chi non acquisterà l'aggiornamento potrà beneficiare di un aggiornamento dal 1° ottobre, che introdurrà la modalità Beauty of Yotei (una sorta di screensaver contemplativo sugli scenari di Ezo, utile anche per scattare nuove foto in Photo Mode) oltre a nuove funzioni di accessibilità, tra cui la possibilità di mantenere l'aspetto estetico di un'armatura pur utilizzando le statistiche di un'altra, e una nuova opzione ad alto contrasto. Ghost of Yotei è disponibile da ora su PlayStation 5.

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Pubblicato il 14 Agosto 2026