Ghali ha sorpreso gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Manzoni di Milano, incontrandoli per un momento di dialogo e condivisione. L’artista ha ripercorso con i ragazzi i dieci anni della propria carriera, un percorso che coincide con il decennale della nascita di ‘Sto Records’ – il progetto discografico e creativo fondato da Ghali, nato con l’obiettivo di dare spazio e accompagnare la crescita di nuovi talenti – raccontando le esperienze e i traguardi raggiunti.



Pubblicato il 19 Novembre 2026