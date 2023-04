GF Vip, stasera la finale: dopo 197 giorni in 7 a contendersi 100.000 euro

(Adnkronos) – Dopo 197 giorni oggi, lunedì 3 aprile, andrà in onda la finale della settimana edizione di Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, affiancato in studio dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e da Giulia Salemi, esperta dei social. Era il 19 settembre scorso quando la porta della Casa più spiata d’Italia si è aperta per dare il via alla nuova edizione, e si richiuderà questa sera, dopo 45 puntate di prime time – che hanno appassionato il pubblico (circa il 21% di share di media) – e aver ospitato 35 concorrenti. A contendersi la vittoria e il montepremi di 100.000 euro (di cui la metà da devolvere in beneficenza), sono rimasti in sette: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, già proclamanti finalisti nelle scorse puntate, e chi tra Milena Miconi e Alberto De Pisis supererà l’ultimo televoto, ancora in corso. La prima a conquistare la finale è stata Oriana Marzoli entrata nella Casa a reality iniziato, il 3 novembre. Un’esplosione di energia e divertimento, Oriana è influencer di origini venezuelane, veterena del genere reality, a livello internazionale. La seconda è stata Micol Incorvaia, sorella di Clizia, anche lei concorrente del reality, nella quarta edizione Vip. Micol è entrata nella puntata del 3 novembre e in questi mesi nella Casa ha trovato l’amore (proprio come successo alla sorella, che nella Casa si innamorò di Paolo Ciavarro e oggi i due sono genitori di un bambino): si è fidanzata con Edoardo Tavassi, anche lui entrato il 3 novembre e anche lui finalista, già concorrente de L’Isola dei famosi e fratello di Guendalina (concorrente di GF11). Già in finale anche Giaele De Donà, entrata nel secondo kick off, il 23 settembre scorso. Modella, Giaele è sposata con un imprenditore statunitense di 45 anni, con il quale, entrando nel reality, aveva confessato di avere una relazione aperta. L’ultima, a conquistare la finale, è stata Nikita Pelizon, modella con diverse partecipazioni tv in programmi e reality, entrata nella Casa nel corso della prima puntata del 19 settembre. Infine, a contendersi l’ultimo posto da finalista ci sono Milena Miconi e Alberto De Pisis. Alberto, opinionista televisivo e volto noto del mondo dello showbusiness, come Nikita è in Casa dal 19 settembre scorso. Mentre Milena, attrice e showgirl, è entrata a reality in corso, il 12 dicembre, sicura di essere eliminata in pochissimo tempo, invece, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, è diventata un punto di riferimento per molti concorrenti nella Casa. Alberto e Milena sono tutt’ora al televoto e solo stasera, nel corso della finalissima, scopriranno chi andrà ad affiancare gli altri cinque finalisti. Stanotte, con l’elezione del vincitore, si chiuderà, così, l’edizione più lunga di sempre del reality: 197 giorni (lo scorso anno erano stati 183, come per GF11), per un totale di 4.728 ore di diretta televisiva. Quasi sette mesi in cui, nella Casa, sono nate amicizie, amori, simpatie, si è discusso, si è litigato, ci si è riappacificati, proprio come succede nella vita di tutti i giorni. Perché, come ripete spesso lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, in fondo la Casa di GFVip "è una casa tra le case". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2023