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Gf Vip, rissa sfiorata tra Alex Belli e Roncaccia: “Devi stare zitto”

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(Adnkronos) –
Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip. Oggi, giovedì 12 novembre, la Casa del reality di Mediaset è stata scossa dal ritorno di Alex Belli, che ha vestito i panni dello chef e ha litigato pesantemente con il concorrente Alessandro Roncaccia, come spesso accaduto prima dell’eliminazione dell’attore. 

Alex Belli è rientrato nella Casa con il ruolo di executive chef del Grande Fratello Bistrot, dove i concorrenti hanno dovuto seguire le sue indicazioni e occuparsi della cucina. A un certo punto però gli animi si sono accesi con Belli che si è rivolto a Roncaccia, andando testa a testa con lui e ha urlato: “Tu devi stare zitto perché io sono lo chef”. 

“Tu sei un incompetente, mi stai sputando in faccia”, gli ha risposto Roncaccia, provocando però le nuove urla di Belli: “Perché devi stare zitto, devi stare zitto”. Quando si è allontanato il concorrente ha invitato l’attore a tornare e ripetere la scena, prima dell’arrivo dei commensali e l’intervento del resto della Casa. 

 

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Pubblicato il 12 Novembre 2026

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