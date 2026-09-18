Gf Vip, Megan Ria rompe il silenzio: “Elodie? Infastidita da un mio comportamento”

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Megan Ria rompe il silenzio sul caso Elodie-Franceska Nuredini. Dopo mesi di indiscrezioni, la performer del corpo di ballo di Elodie, entrata come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip, ha cercato di dare una spiegazione al perché la cantante abbia chiuso con lei i rapporti in concomitanza con l'inizio della sua relazione con Franceska Nuredini, anche lei ballerina di Elodie. "Tu facevi parte del corpo di ballo di Elodie. A un certo punto è successo che Elodie ti ha tolto il follow sui social e tutti ci interroghiamo sulla questione: perché lo ha fatto?", ha chiesto Selvaggia Lucarelli in diretta nel corso della prima puntata andata in onda ieri sera. "Con Franceska Nuredini non c'è mai stato nulla se non una bellissima amicizia – risponde Megan Ria, che spiega – Poi della questione con Elodie non ho mai capito bene il perché, ma sono qui per parlare di me e non di questi gossip beceri". Immediata la replica dell'opinionista: "Sei qui per parlare di fisica nucleare, Megan? Hai sbagliato posto mi sa. Bastava dire che non avevi voglia di parlarne. Dire che è solo gossip… come se tu fossi Margerita Hack". Dopo la puntata, la concorrente è andata più a fondo riguardo al presunto triangolo amoroso. A 'indagare' è stata Marina La Rosa che ha chiesto alla ballerina più dettagli con domande specifiche. Megan, inanzittutto, ha chiarito che i baci dati sul palco a Franceska non avrebbero fatto ingelosire la cantante. "C'è solo qualcosa che le ha dato fastidio in un mio comportamento, ma non so che cosa sia e non abbiamo avuto modo di confrontarci". E alla domanda sul perché non abbia provato a parlarne con Franceska, considerando la forte amicizia, Megan ha spiegato che la fidanzata di Elodie "ha preferito non prendere posizione. Io le voglio bene ma credo lei sia molto coinvolta emotivamente".

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Pubblicato il 18 Settembre 2026