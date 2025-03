Gerry Scotti cade dalle scale di Striscia la notizia: il video virale

(Adnkronos) – Un ritorno col botto, quello di Gerry Scotti alla conduzione di Striscia la notizia. Il conduttore del tg satirico ha fatto il suo ingresso in studio precipitando dalle scale, dando vita a una gag che ha fatto il giro dei social. Gerry Scotti è tornato alla conduzione di Striscia la Notizia insieme a Michelle Hunziker. "E allora signori e signore… buonasera!", ha detto il conduttore prima di scivolare dalle scale dello studio. Scotti è rotolato fino ai piedi del famoso bancone. Michelle Hunziker si è avvicinata subito per aiutarlo: "Ma lo sai che stai da dio", ha detto la conduttrice notando i capelli disordinati di Gerry Scotti. Il video è stato postato sulla pagina ufficiale del tg satirico: "Un ritorno col botto", si legge a corredo. Un chiaro riferimento alla gag organizzata in precedenza per un ingresso trionfale e un ritorno alla conduzione indimenticabile. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025