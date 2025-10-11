Attualità

Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una persona ha aperto il fuoco nella piazza del mercato di Giessen, in Germania, provocando il ferimento di diverse persone, ha reso noto un portavoce della polizia locale. I colpi sono stati esplosi poco dopo le tre del pomeriggio. L'assalitore, che avrebbe aperto il fuoco contro le persone che si trovavano in una agenzia di scommesse, è riuscito a fuggire.  Un portavoce della polizia ha detto che non sembrano esserci pericoli per gli abitanti della cittadina dell'Assia, anche se l'assalitore non è stato ancora fermato.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Michela Miti a Verissimo: “Ho dovuto vendere tutto, non ho più una casa”

10 minuti fa

Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele

36 minuti fa

Verissimo, Andrea Carnevale: “Mio padre ha ucciso mia madre, un dolore ancora vivo”

47 minuti fa

Joe Biden, l’ex presidente Usa sottoposto a radioterapia per il cancro alla prostata

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio