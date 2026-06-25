Germania, scoppia il caso Neuer dopo ko con Ecuador: “Pensionatelo”

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Tutti contro Manuel Neuer dopo Germania-Curacao. Oggi la Nazionale tedesca è stata battuta 2-1 dall'Ecuador nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Sul banco degli imputati è finito il portiere del Bayern Monaco, responsabile sul decisivo gol di Plata, che ha regalato la storica qualificazione ai sedicesimi di finale ai sudamericani. La rete dell'Ecuador arriva al 77'. Un corner dalla sinistra trova la spizzata sul primo palo di un giocatore sudamericano, la palla sembra arrivare comodamente tra le mani di Neuer nell'area piccola, ma il portiere tedesco viene anticipato da Plata, che piazza il tap-in vincente bucandolo sotto la traversa. In Germania è scoppiato quindi il caso Neuer, con il ct Nagelsmann fortemente criticato per aver schierato il portiere del Bayern Monaco piuttosto che Oliver Baumann, estremo difensore dell'Hoffenheim e titolare per tutto il percorso di qualificazione alla rassegna iridata. Le incertezze di Neuer, in realtà, vengono rimarcate anche in occasione del primo gol di Angulo, in rete al 9' al primo tiro in porta con una conclusione dalla distanza che sorprende la leggenda tedesca. Sui social i tifosi della Germania si sono scatenati contro il loro capitano: "Sono emerse tutte le nostre debolezze: Neuer non è più Neuer", "pensionatelo", sono alcuni dei caustici commenti apparsi su X. "Neuer sembra aver perso se stesso", è l'analisi di un utente, largamente condivisa: "Neuer ormai è una debolezza".

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Pubblicato il 26 Giugno 2026