Germania, Oktoberfest chiuso per la giornata per potenziale minaccia

(Adnkronos) – Il festival popolare dell'Oktoberfest a Monaco di Baviera resterà chiuso per l'intera giornata di oggi. Ad annunciarlo è stata la polizia che sta indagando su una potenziale minaccia. Questa mattina le forze dell'ordine erano state chiamate ad intervenire per un incendio nel nord della città. All'interno di un'abitazione sarebbero quindi state trovate trappole esplosive che sono state poi disinnescate dagli artificieri.  Un comunicato pubblicato sul sito web della città afferma che la decisione di chiudere il festival – apparentemente solo fino alle 17 – è stata presa "a causa di un allarme bomba motivato dall'esplosione avvenuta nella parte settentrionale di Monaco". È stata inoltre ricevuta una "lettera corrispondente" contenente la minaccia, afferma la stessa fonte. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Ottobre 2025

