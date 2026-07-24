Attualità

Germania, Klopp ct si presenta con l’aut aut: “Se toccate la mia famiglia me ne vado”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Prendetevela con la mia famiglia e me ne vado. Chiaro?". Jurgen Klopp si presenta come nuovo ct della Germania e mette subito le cose in chiaro con i giornalisti in conferenza stampa. "Criticatemi se ritenete di doverlo fare, ditemi cosa non funziona secondo voi. Ma se tirate in ballo la mia famiglia, me ne vado", il messaggio perentorio dell'allenatore. "Ho visto come è stato trattato Nagelsmann -dice riferendosi all'ex ct – e ho visto come stanno trattando Tuchel in Inghilterra". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

66° Salone Nautico Internazionale: fiducia delle imprese, crescita esposizione e nuove opportunità di mercato

7 minuti fa

BeGreat porta al Giffoni Film Festival il roadshow sui giovani talenti, De Salvia: “Crediamo nel loro futuro”

13 minuti fa

Giannotta (Terre des Hommes): “Nei bimbi il device riempie un vuoto”

19 minuti fa

Giffoni, Gubitosi: “E’ la dei casa giovani, insieme a BeGreat per trasformare il talento in opportunità”

29 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio