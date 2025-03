Germania-Italia, azzurri dormono e arriva il ‘gollonzo’ – Video

(Adnkronos) – Germania-Italia regala un 'gollonzo', complice una colossale dormita degli azzurri. La rete del 2-0 per i tedeschi, a Dortmund, arriva con un'azione raramente vista sui campi di calcio. Dopo una parata di Donnarumma, con palla deviata in corner, gli azzurri – compreso il portiere – si rivolgono al direttore di gara: mentre l'Italia protesta con l'arbitro, però, la Germania batte il corner visto che il gioco non è stato interrotto. Musiala, beatamente ignorato da tutti, può ricevere il pallone e depositarlo nella porta incustodita. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Marzo 2025