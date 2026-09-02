Attualità

Germania, esplosione alla stazione centrale di Augusta: feriti

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Un oggetto non identificato è esploso in un passaggio di un edificio nella stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto l'allarme, alle 3,15 del mattino, riferendo alla Bild che due persone hanno riportato ferite lievi a causa dell'esplosione. Anche alcune finestre sono state danneggiate. Gli artificieri dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato bavarese sono sul posto, ha confermato la polizia alla Bild. L'edificio della stazione e il binario 1 sono attualmente chiusi, ha dichiarato un portavoce della polizia. Il servizio ferroviario è interrotto e i treni circolano sugli altri binari. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. A causa delle operazioni in corso, le strade nella zona della stazione ferroviaria principale sono attualmente chiuse, come riportato dalla polizia su X. Anche il trasporto pubblico ad Augusta è interessato. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Roma, accoltella ex moglie davanti al figlio e poi scappa con lui: fermato dopo 7 ore

7 minuti fa

Terremoto in Toscana, la scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Lucca

47 minuti fa

Sonego sfiora l’impresa agli US Open, sconfitto da Zverev al quinto set

55 minuti fa

Alluvione in Nepal e Tibet, i morti sono più di 1.100

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio