Germania, deraglia treno con un centinaio di passeggeri: “Diversi morti e feriti”

(Adnkronos) – Disastro ferroviario in Germania. Diverse persone sarebbero morte e molte altre ferite in seguito al deragliamento di un treno con a bordo circa 100 passeggeri nei pressi della città di Riedingen nel Baden-Wurttemberg, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza locale. Secondo le prime informazioni, il treno è deragliato in una zona boscosa, dove c'era stato un forte temporale, alle 18.10 di oggi, domenica 28 luglio. I soccorritori sono al lavoro a pieno ritmo nei pressi di Riedlingen. Le riprese video della scena mostrano vigili del fuoco e soccorritori con il supporto di tre elicotteri al lavoro sui vagoni deragliati per raggiungere i passeggeri. Il treno deragliato è un espresso regionale della Deutsche Bahn in viaggio da Sigmaringen a Ulm e l'incidente si è verificato sulla linea a binario unico nei pressi di Zwiefaltendorf. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Luglio 2025