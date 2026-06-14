Germania-Curacao: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Germania. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale tedesca sfida il Curacao – in diretta tv e streaming – nella prima partita del girone E, completato da Ecuador e Costa d'Avorio. La squadra di Nagelsmann arriva all'appuntamento con il favore dei pronostici, mentre la Nazionale caraibica è alla prima storia partecipazione a una Coppa del Mondo. La sfida tra Germania e Curacao è in programma oggi, domenica 14 giugno, alle ore 19. Ecco le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich; Tah; Schlotterbeck; Brown; Nmecha; Pavlovic; Sané; Musiala; Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Curacao (4-3-3): Room; Sambo; Obispo; Gaari; Floranus; Comenencia; J. Bacuna; L. Bacuna; Chong; Gorre; Antonisse. Ct. Advocaat. Germania-Curacao sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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Pubblicato il 14 Giugno 2026