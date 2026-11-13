Attualità

Germania, Bundestag vara riforma servizi segreti: sì a sabotaggi e attacchi hacker

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – I deputati tedeschi hanno approvato una profonda riorganizzazione dei servizi di intelligence del Paese, dotandoli di nuovi poteri di sorveglianza e fornendo loro l’autorizzazione a rispondere a operazioni condotte da servizi ostili. 

Il Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, ha dato il via libera al disegno di legge che consente, tra l’altro, operazioni clandestine come atti di sabotaggio o attacchi informatici; un provvedimento discusso nel contesto di una crescente minaccia russa, secondo quanto sostiene Berlino. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roma, dopo denuncia Adnkronos riparte la scala mobile della stazione della Metro Ponte Mammolo

26 minuti fa

La Russa: “Il popolo ha voluto il fascismo, la volontà popolare può essere imperfetta”

27 minuti fa

D’Amato lascia Azione e torna nel Pd. Schlein: “Contribuirà a costruzione alternativa”

31 minuti fa

Nordcorea, Kim ordina modifica bandiera nazionale: addio modello sovietico

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio