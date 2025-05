Germania, blitz contro i ‘Cittadini del Reich’: al bando la frangia più estremista

(Adnkronos) –

Bandito in Germania il gruppo di estrema destra 'Regno di Germania', fazione del movimento 'Cittadini del Reich', accusato di "attaccare l'ordine democratico liberale". La polizia tedesca ha arrestato quattro leader del gruppo, tra cui il fondatore Peter Fitzek. Il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt ha spiegato che 'Regno di Germania', che conta circa seimila seguaci, "nega l'esistenza della Repubblica federale di Germania e rifiuta il suo sistema giuridico". Il ministero ha anche reso noto che la polizia è impegnata in una vasta operazione in sette lander tedeschi: Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Nord Reno-Vestfalia, Renania-Palatinato, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. Come ha spiegato un portavoce della Procura citato dalla Dpa, i quattro cittadini tedeschi di età compresa tra i 37 e i 59 anni sono stati arrestati questa mattina nell'ambito di una operazione più ampia finalizzata alla repressione del movimento estremista 'Cittadini del Reich', di cui il 'Regno di Germania' è una fazione. I sospettati compariranno davanti a un giudice istruttore presso la Corte Federale di Giustizia di Karlsruhe oggi e domani, ha aggiunto. Due persone sono state arrestate nello stato tedesco della Sassonia, uno nel Brandeburgo e un altro nella Renania-Palatinato, come ha spiegato la portavoce della Procura aggiungendo che è stata fatta una perquisizione presso l'abitazione di un sospettato nel cantone di Soletta, in Svizzera.



