Germania, blitz contro cellula di estrema destra: arrestati hanno tra 14 e 18 anni

(Adnkronos) – In un'operazione su larga scala, la Procura Federale e l'Ufficio Federale di Polizia Criminale della Germania hanno arrestato cinque persone sospettate di aver condotto e pianificato attacchi contro richiedenti asilo. Secondo informazioni di Spiegel, sarebbero accusati di essere membri o sostenitori del gruppo di estrema destra 'Letzte Verteidigungswelle' (Ultima Ondata di Difesa), considerata dai servizi di informazione un'organizzazione terroristica. Gli indagati appartengono a "un'organizzazione terroristica di estrema destra fondata non più tardi della metà di aprile 2024 (…) il cui obiettivo è provocare il crollo del sistema democratico nella Repubblica Federale di Germania attraverso atti di violenza che prendono di mira principalmente migranti e oppositori politici", afferma la procura in una nota, sottolineando che "i membri di questa organizzazione si considerano l'ultima risorsa a difesa della 'nazione tedesca'". Gli agenti hanno arrestato sospetti di età compresa tra 14 e 18 anni nel Brandeburgo, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore e in Assia. Altri tre, provenienti dalla Sassonia e dalla Turingia, di età compresa tra 18 e 21 anni, erano già in stato di fermo. 'Ultima Ondata di Difesa' è un gruppo di giovani neonazisti attivo in diversi stati federali della Germania, si legge su Spiegel. Dall'anno scorso, ha reclutato follower tramite social media. Altri gruppi simili hanno nomi come 'Jung und Stark', 'Der Störtrupp' e 'Deutsche Jugend Voran', si legge sul settimanale di Amburgo. Diversi attacchi sarebbero già stati perpetrati da esponenti dell''Ultima Ondata di Difesa', ad esempio nell'ottobre 2024 al Kultberg di Altdöbern, nel Brandeburgo. L'edificio è stato quasi completamente distrutto da un incendio doloso, con danni materiali per centinaia di migliaia di euro. Due quindicenni erano già stati arrestati a febbraio, ma sono stati successivamente rilasciati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2025