Germania, auto travolge folla a Stoccarda: diversi feriti gravi

(Adnkronos) – Un'auto ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di Stoccarda oggi 2 maggio 2025, provocando diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 17.50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Secondo quanto riportato dalla Bild, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un attraversamento pedonale. Tra i feriti, secondo testimoni oculari, ci sarebbe anche una donna con un passeggino: nelle immagini dal luogo dell'incidente si vede infatti un passeggino distrutto sui binari della metropolitana. Il numero esatto dei feriti non è ancora stato confermato, ma si parla di almeno sei persone coinvolte. Il conducente del veicolo è stato fermato dalla polizia, che ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica e il movente dell’accaduto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Maggio 2025