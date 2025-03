Germania, auto sulla folla a Mannheim: un morto e diversi feriti

(Adnkronos) – Un Suv si è lanciato a grande velocità sulla folla nella zona di Paradeplatz in centro a Mannheim, nel sudovest della Germania, causando almeno un morto e diversi feriti gravi. Lo scrive la Bild citando la polizia tedesca, che su 'X' ha spiegato che è in corso una ''operazione su larga scala'' in città. Il conducente dell'auto è stato arrestato, ma ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un attacco. Il reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Mannheim ha dichiarato l'allerta calamità. Secondo la Dpa una persona sdraiata a terra è stata coperta da un telo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025