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Germania, attacco con coltello alla stazione di Rosenheim: uccisa 31enne britannica

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(Adnkronos) – Una donna britannica di 31 anni è morta dopo essere stata accoltellata in una stazione ferroviaria di Rosenheim, in Germania. Lo ha riferito dalla polizia della città della Baviera. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione dell'aggressione con un coltello ai danni di una donna, che è stata gravemente ferita. La vittima è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta. La polizia ha arrestato un cittadino tedesco di 27 anni, accusato di aver compiuto l'aggressione. Non è chiaro se l'uomo e la donna si conoscessero e la polizia sta indagando sul movente e sulle circostanze dell'attacco. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2026

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