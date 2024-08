Germania, attacco con coltello a Solingen: morti e feriti alla festa cittadina

(Adnkronos) – Alcune persone sono rimaste uccise e diverse ferite in un attacco durante la festa per le celebrazioni del 650esimo anniversario della città di Solingen, nella Germania occidentale. Lo riferisce l'agenzia Dpa, che cita la polizia locale. Secondo il quotidiano tedesco Bild, sarebbero tre i morti. Alle 21.45, si legge, "un uomo ha pugnalato a caso i passanti durante la festa cittadina". Secondo le dichiarazioni dei testimoni al quotidiano, "l'autore del reato, che sembra essere un arabo, è in fuga". Decine i soccorritori attualmente impegnati ad aiutare i feriti. Secondo quanto riporta il 'Solinger Tageblatt', uno degli organizzatori dell'evento ha spiegato che i servizi di soccorso stanno "lottando per salvare la vita di nove persone". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Agosto 2024