Germania, attaccato treno con tifosi: finestrini rotti e scontri

Adnkronos

Un treno speciale che trasportava centinaia di tifosi della squadra tedesca del Rot-Weiss Essen è stato fermato e attaccato mentre si recava alla partita di terza divisione tedesca contro l'Hansa Rostock. Un portavoce della polizia ha confermato l'incidente, avvenuto nel Brandeburgo tra Berlino e Rostock, prima della partita di sabato. Inizialmente non sono state fornite ulteriori informazioni, sostenendo che l'indagine è in corso. Secondo diversi media, sul treno che trasportava i tifosi del Rot-Weiss Essen è stato tirato il freno d'emergenza. Successivamente, un folto gruppo di persone mascherate ha attaccato il treno. Diversi finestrini sono stati rotti e si hanno notizie di scontri anche all'esterno delle carrozze. La polizia non ha potuto confermare se gli aggressori fossero tifosi dell'Hansa Rostock. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Ottobre 2024