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Gerardini (Assolombarda): “”La spinta all’intelligenza artificiale significa anche aprire dei

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Paolo Gerardini, vicepresidente Assolombarda con delega a Credito, Finanza e Fisco, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda: “Le aziende italiane da sempre hanno una vocazione all’esportazione, da sempre vanno all’estero e il tema è che ancora una volta cambi il paradigma con cui farlo”


Pubblicato il 13 Ottobre 2026

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