(Adnkronos) – La Corte d’Appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio dell’attore Gérard Depardieu per stupro ai danni di un’attrice, Charlotte Arnould. Il 7 e il 13 agosto 2018, Charlotte Arnould, che all’epoca aveva 22 anni, si era recata nella residenza privata parigina dell’attore, che conosceva fin dall’infanzia, per provare informalmente un testo teatrale. La giovane sostiene che l’attore, allora 69enne, le abbia imposto diverse violenze. Al termine di cinque anni di indagini, un giudice istruttore ha disposto il rinvio a giudizio dell’attore davanti alla Corte criminale dipartimentale, con l’accusa di stupro commesso mediante “costrizione morale, derivante da uno stato di paralisi psicologica che avrebbe impedito a Charlotte Arnould di protestare e di fuggire”.

La Corte d’appello di Parigi ha confermato parzialmente l’ordinanza di rinvio a giudizio: ha riconosciuto soltanto “i fatti relativi al primo giorno”, il 7 agosto, mentre ha disposto un non luogo a procedere per quanto riguarda il 13 agosto, come ha spiegato una fonte giudiziaria.

La decisione di rinviare Depardieu a giudizio per i fatti del 7 agosto rappresenta “una vittoria” per Charlotte Arnould, che è stata “la prima a denunciare Gérard Depardieu”. La sentenza della Corte d’appello può, tuttavia, essere impugnata. La difesa ha, infatti, dichiarato di stare “valutando la possibilità di presentare un ricorso in Cassazione”, ultimo strumento giudiziario disponibile per contestare la legittimità della decisione.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026