George Clooney nominato al Tony Award per il suo debutto teatrale da record

Il debutto teatrale di George Clooney potrebbe arricchire ulteriormente la sua collezione di trofei: la star di Hollywood è stata nominata per un Tony Award per la sua interpretazione nel dramma 'Good Night, and Good Luck', adattamento dell'omonimo film del 2005. Lo ha annunciato l'organizzazione American Theatre Wing, che assegna annualmente i premi. Clooney, già vincitore di due Oscar, ha stabilito un nuovo record a Broadway con 'Good Night, and Good Luck': le prime sette repliche dello spettacolo al Winter Garden Theatre hanno incassato 3,3 milioni di dollari, superando così il precedente record di 2,8 milioni, stabilito solo poco tempo prima. Anche altre celebrità come Mia Farrow, Bob Odenkirk e Nicole Scherzinger hanno ricevuto una nomination. Gli spettacoli con il maggior numero di candidature (10 ciascuna) sono 'Buena Vista Social Club', 'Death Becomes Her' e 'Maybe Happy Ending'. I Tony Awards sono considerati i riconoscimenti più prestigiosi negli Stati Uniti per musical e teatro. Vengono assegnati solo a spettacoli che hanno debuttato nel corso dell’ultimo anno in uno dei circa 40 teatri di Broadway, a New York. Le nomination sono decise da una commissione composta da circa 50 esperti di teatro. Quest’anno la cerimonia di premiazione si terrà l'8 giugno. Il dramma storico "Good Night, and Good Luck" racconta la storia del giornalista televisivo Edward R. Murrow, interpretato da Clooney. Murrow, morto nel 1965, è considerato uno dei padri fondatori del giornalismo televisivo negli Stati Uniti. Il suo momento più celebre fu la feroce critica al senatore repubblicano Joseph McCarthy, noto negli anni Cinquanta per aver diffuso teorie complottiste su una presunta minaccia comunista. Per Clooney, il tema dello spettacolo è oggi più rilevante che mai. Una "cosa inquietante del presente, rispetto ai tempi di Murrow, è che oggi abbiamo deciso che la verità è negoziabile”, ha dichiarato l’attore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Maggio 2025