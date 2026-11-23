(Adnkronos) – Il condono edilizio torna al centro della discussione sulla legge di Bilancio. Gli emendamenti alla Manovra 2027 sono attualmente all’esame della commissione Bilancio della Camera. I testi sono ancora in fase di riformulazione, mentre resta fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione della legge. Stando alle anticipazioni, le ipotesi sul tavolo riguardano tre ambiti distinti. A fare il punto per Adnkronos/Labitalia è Agefis (Associazione dei geometri fiscalisti).

Il primo ambito riguarda le domande ancora pendenti relative ai condoni del 1985, 1994 e 2003. L’ipotesi è quella di assegnare ai Comuni un termine entro il quale concludere l’esame delle pratiche, senza consentire la presentazione di nuove istanze né prevedere sanatorie automatiche. Le bozze riportano scadenze differenti, comprese tra giugno 2027 e giugno 2028. Tra le proposte figura anche l’introduzione del silenzio-assenso: trascorso il termine senza una risposta del Comune, la domanda verrebbe considerata accolta, fatta eccezione per i casi incompatibili con le norme urbanistiche e di sicurezza.

Il secondo intervento ipotizzato riguarda la riapertura del condono del 2003 (art. 32 dl 269/2003) per gli abusi ultimati entro il 31 marzo di quell’anno. La misura interesserebbe in particolare la Campania, che all’epoca non aveva aderito al condono. Sarebbero le Regioni, attraverso proprie leggi, a individuare gli abusi ammissibili e le relative condizioni. Rimane invece da chiarire il trattamento degli immobili situati nelle aree sottoposte a vincolo e nelle zone sismiche. Sempre per la Campania, si valuta inoltre una sospensione delle demolizioni per 24 mesi.

Il terzo fronte è quello della sanatoria a pagamento per le difformità edilizie di minore entità, riferita alle opere ultimate entro il 30 settembre 2025. Tra gli interventi che potrebbero rientrare nella misura figurano portici, tettoie, balconi e logge realizzati senza titolo o in difformità, oltre a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione. Un esempio è l’apertura di una finestra, considerato che il dl 76/2020 ha ricondotto, a determinate condizioni, le modifiche ai prospetti nell’ambito della manutenzione straordinaria. Più incerta, invece, la possibilità di regolarizzare la chiusura di una veranda. Resterebbero comunque esclusi i nuovi volumi, le nuove superfici, le nuove costruzioni e tutti gli interventi per i quali la legge esclude in modo assoluto la sanatoria, come quelli realizzati in aree soggette a inedificabilità assoluta.

“La questione – dichiara Mirco Mion, presidente Agefis – non è schierarsi a favore o contro il condono. Bisogna piuttosto guardare alle conseguenze concrete per le persone e per gli immobili coinvolti. Dietro ogni pratica ferma da anni può esserci una casa che non si riesce a vendere, un mutuo che non viene concesso, una successione che non si conclude. Stabilire una scadenza per i Comuni è una scelta condivisibile, ma occorre metterli nelle condizioni di rispettarla. Senza risorse adeguate, il rischio è che tutto rimanga sulla carta”.

I numeri disponibili danno la misura del problema. Secondo l’ultimo Rapporto del Centro studi Sogeea, pubblicato nel 2019, delle oltre 15 milioni di domande presentate nell’ambito dei tre condoni, 4.263.897 risultavano ancora da evadere. “E’ il dato più completo – sottolinea Mion – che abbiamo a disposizione, ma risale ormai a sette anni fa. Ci troviamo quindi a stabilire una scadenza per smaltire un arretrato di cui non conosciamo nemmeno l’effettiva consistenza, perché manca un censimento pubblico e aggiornato”. Per Agefis il punto di partenza resta lo stato legittimo dell’immobile, cioè la corrispondenza tra ciò che è stato costruito e ciò che risulta dai titoli edilizi.

“Prima di presentare una domanda – spiega – bisogna ricostruire la situazione dell’immobile, esaminando titoli, planimetrie, dati catastali e vincoli. E’ un lavoro che richiede la competenza di un tecnico in grado di confrontare la documentazione e individuare eventuali difformità. Una sanatoria che arriva a comprendere lavori dell’anno scorso tocca case comprate, vendute e ristrutturate di recente, spesso con bonus fiscali. Chi presenta una domanda senza verifica preventiva rischia di sanare la cosa sbagliata, o di scoprire troppo tardi che l’opera non era sanabile”.

Quanto al silenzio-assenso, Mion precisa: “Può essere uno strumento utile, ma soltanto in presenza di domande complete e adeguatamente verificate. Diversamente, si rischia di ritrovare lo stesso problema al primo controllo o quando l’immobile viene messo in vendita”. Mion ricorda che molte irregolarità minori hanno già una strada nel decreto Salva Casa (dl 69/2024), che per i lavori eseguiti entro il 24 maggio 2024 ha ampliato le tolleranze costruttive, dal 2 al 6 per cento secondo la superficie dell’unità, e ha introdotto l’accertamento di conformità semplificato (art. 36-bis dpr 380/2001) per parziali difformità e variazioni essenziali: “Le nuove norme devono coordinarsi con questi strumenti, non sovrapporsi”.

Da qui le proposte avanzate da Agefis: “Serve innanzitutto un censimento pubblico e aggiornato delle pratiche ancora pendenti, suddiviso per Comune. Chiediamo inoltre che i professionisti abilitati possano asseverare la completezza della documentazione, contribuendo così a ridurre il carico di lavoro degli uffici tecnici. E riteniamo fondamentale che non ci siano automatismi senza una preventiva verifica tecnica dello stato legittimo degli immobili. I geometri conoscono il territorio e le carte: sono pronti a fare la loro parte, accanto ai Comuni e ai cittadini”.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026