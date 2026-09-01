GEO, da 39 anni Orsara brinda alla sua Festa del Vino

La prima edizione aveva il carattere di una festa quasi esclusivamente paesana, costruita attorno a bottiglie e pietanze che spesso non superavano i confini di Orsara; trentanove edizioni dopo, proprio quella dimensione domestica aiuta a misurare la strada percorsa da un appuntamento che, mentre il vino locale conquistava certificazioni e nuovi mercati, è cresciuto fino ad attirare visitatori anche dalle regioni vicine e ad allargare la propria vetrina alle produzioni di tutta la Puglia. Sabato 5 settembre il centro storico tornerà così a essere il punto d’incontro tra produttori, ristoratori e pubblico. Dalle 20, GEO, la Galleria Enogastronomica Orsarese, si svilupperà a partire da Largo San Michele attraverso dieci postazioni distribuite nella parte antica del borgo, con un itinerario che permetterà di abbinare i calici alle pietanze preparate dalle realtà della ristorazione coinvolte nella manifestazione. A rappresentare la cucina saranno Agriturismo Monte Preisi, Ristorante Borgo Antico, Agriturismo Posta Guevara, Masseria del Gusto e Pane e Salute; sul versante delle cantine, invece, il percorso metterà insieme Alberto Longo, D’Araprì, Il Tuccanese, Peppe Zullo e Tenuta Ferrero, componendo un’offerta che non resta più circoscritta alle produzioni del paese ma porta nel borgo etichette provenienti da diverse realtà del territorio. La serata si allargherà anche oltre il percorso enogastronomico, con la musica dal vivo e, dalle 21, uno degli appuntamenti destinati a caratterizzare maggiormente questa edizione: l’Abbazia Sant’Angelo diventerà lo scenario di uno spettacolo di videomapping che utilizzerà le architetture dell’antico complesso consacrato a San Michele Arcangelo come superficie per immagini e proiezioni. Il legame tra Orsara e la sua Festa del Vino comincia nel 1988, quando la manifestazione aveva ancora una dimensione sostanzialmente locale e nasceva soprattutto per valorizzare le specialità gastronomiche e vinicole prodotte dagli abitanti per il consumo familiare o per una domanda che difficilmente andava oltre i confini del paese. Era un’altra economia e, soprattutto, un altro modo di guardare alle produzioni locali, che soltanto negli anni successivi avrebbero acquisito una capacità molto maggiore di raggiungere il mercato esterno. “Già allora, tuttavia – ricorda il sindaco Mario Simonelli – la Festa del Vino rivelava l’ambizione e l’esigenza della comunità orsarese di valorizzare e promuovere la propria vocazione alla qualità alimentare e all’accoglienza”. Secondo il primo cittadino, proprio quell’appuntamento rappresentò una delle prime occasioni nelle quali il paese prese pienamente coscienza del valore delle proprie produzioni e della possibilità di utilizzarle per raccontare Orsara anche a chi arrivava da fuori.

Con il nuovo secolo la dimensione della manifestazione si è progressivamente allargata e al pubblico proveniente dalla provincia di Foggia si sono aggiunti visitatori dalla Campania e dal Molise, mentre nello stesso periodo è cambiato anche il peso economico della produzione vinicola orsarese: i vini sono oggi certificati, hanno ottenuto il marchio Daunia Igt e una parte consistente delle bottiglie è destinata a un mercato che non è più soltanto quello interno. La stessa trasformazione ha interessato GEO, che nel corso degli anni ha smesso di essere esclusivamente una vetrina delle produzioni vitivinicole orsarese per diventare uno spazio nel quale trovano posto anche eccellenze provenienti dal resto della Puglia. Parallelamente si è ampliata e professionalizzata l’offerta gastronomica del paese, arrivata a conquistare attenzione anche fuori dalla provincia attraverso l’inserimento dei ristoranti orsaresi nelle guide enogastronomiche nazionali.

A questo percorso si è aggiunto il riconoscimento “Cittaslow”, insieme a una crescita del numero dei visitatori che ha accompagnato l’evoluzione della manifestazione. La trentanovesima edizione arriva dunque al termine di una trasformazione durata quasi quattro decenni: partita dalle produzioni destinate soprattutto alle tavole di casa, la Festa del Vino è diventata nel tempo anche uno degli strumenti attraverso i quali Orsara prova a raccontare fuori dai propri confini la cucina, il vino e l’identità del paese.



Pubblicato il 1 Settembre 2026