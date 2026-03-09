Attualità

Genova, tredicenne cade da muraglione: è grave

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Momenti di paura questa mattina a Genova Voltri, dove una ragazzina di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un muro alto circa otto metri mentre si stava recando a scuola. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via al Santuario delle Grazie, quando al 118 è arrivata la segnalazione di una giovane ferita. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i carabinieri, l’automedica Golf 3 e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese. Secondo quanto riferito dal 118, all’arrivo dei soccorritori la ragazza era cosciente. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso l’equilibrio cadendo dal muro e battendo la testa nell’impatto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Alcaraz-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv

25 minuti fa

Roma, da giudici ok a perizia psichiatrica Kaufmann su capacità di stare in giudizio

46 minuti fa

Mattarella: “Voto donne 2 giugno 1946 autentica rivoluzione, pose fine a secolare storia di discriminazione”

1 ora fa

Lite a Coffee Break, Morassut (Pd): “A elettori di centrodestra non importa dei contenuti”. Gasparri (Fi): “Razzista”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio