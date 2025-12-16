Attualità

Genova, tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per un chilometro

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tragedia questa sera a Genova, dove un pedone, non si sa ancora se un uomo o una donna, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir e trascinato per circa un chilometro. È successo poco dopo le 19 tra via Cantore e corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena. Inutili i soccorsi. Sul posto 118, Croce Oro, polizia locale e vigili del fuoco. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Da Alberto Angela a Renato Brunetta, i vincitori del Premio Laurentum per le Arti

30 minuti fa

Ue, bozza risoluzione maggioranza: spunta “area di libero scambio con gli Usa”

50 minuti fa

Russia-Ucraina, quanto pesa il denaro nelle trattative per la pace?

2 ore fa

Manovra, la pensione anticipata ‘rallenta’ dal 2031: cosa cambia

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio