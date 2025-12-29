Attualità

Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all'altezza di Mele, in provincia di Genova. L'incidente ha visto coinvolti un camion e un autobus, a morire uno dei due conducenti, non è ancora chiaro se quello del bus o del camion.  Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in via di accertamento, il camion sarebbe stato urtato dall'autobus. Nell'impatto circa 20 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul posto due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e la polizia stradale di Ovada. Il traffico risulta bloccato al chilometro 9. L'autostrada è chiusa a Masone in direzione Genova Voltri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti

9 minuti fa

Arte: torna online rinnovato il sito internet dedicato al pittore Aldo Natili

48 minuti fa

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 29 dicembre

1 ora fa

Svilar colpisce al volto Ostigard in uscita, rossoblù chiedono il rigore: proteste in Roma-Genoa

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio