(Adnkronos) – Un uomo di 70 anni è morto annegato in seguito a un incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 11.15 a largo di Genova

Pra’, durante una regata velica organizzata dal circolo Ilva. Il settantenne è caduto in acqua durante una manovra velica.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la boma dell’imbarcazione si sarebbe mossa improvvisamente colpendolo alla testa e facendolo cadere in mare. Dopo pochi minuti l’uomo aveva perso conoscenza e, nel tentativo vano di salvarlo, un 40enne, altro partecipante alla regata, si è tuffato in acqua.

Il suo corpo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto, dalla Croce Verde di Sestri Ponente e dai vigili del fuoco, ma per lui non c’era più niente da fare. Il 40enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo. Su indicazione della autorità giudiziaria gli uomini della Capitaneria stanno prendendo le testimonianze, l’imbarcazione in cui è avvenuto l’incidente è stata posta sotto sequestro e si trova a Marina aeroporto.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Novembre 2026