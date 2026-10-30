Attualità

Genova, fiamme in un appartamento: morta una donna

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna è morta in un incendio divampato ieri sera, intorno alle 22.45 nella sua abitazione di via Posato, ad Avegno, nell’entroterra di Recco, in provincia di Genova. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo, con il carro aria, un’autobotte e una squadra dalla sede centrale di Genova. Per la donna, le cui generalità non sono state ancora rese note, non c’è stato niente da fare. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Al via cortei a Roma – Videonews della nostra inviata

17 minuti fa

Halloween, il pericolo dietro maschere e giocattoli: migliaia di articoli sequestrati in tutta Italia

25 minuti fa

A Milano il Salone del Leasing 2026. “”Intelligenza artificiale e capitale umano al centro del

26 minuti fa

Guerra Ucraina-Russia, pioggia di droni su Mosca: Kiev sospende gli attacchi alle raffinerie dopo le pressioni di Trump

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio