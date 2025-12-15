Attualità

Genova, famiglia con 3 bambini intossicata da monossido di carbonio: ricoverati in codice rosso

(Adnkronos) – Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini tra i 4 e gli 8 anni, sono stati ricoverati in codice rosso per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.  È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, in provincia di Genova. Sul posto 118, ambulanze e vigili del fuoco. 
Pubblicato il 15 Dicembre 2025

