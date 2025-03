Genova, donna morta schiacciata da palma: Procura indaga su segnalazioni albero pericolante

(Adnkronos) – La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento a carico di ignoti, sulla morte di Francesca Testino, la donna di 57 anni che ieri ha perso la vita per il crollo di una palma in piazza Paolo Da Novi. Il pubblico ministero Fabrizio Givri ha affidato una perizia a un consulente che dovrà verificare le condizioni dell'albero, che secondo alcuni cittadini era pericolante da tempo, come mostrano le immagini di Google Maps. Le indagini si concentrano su eventuali segnalazioni arrivate negli anni per capire come il Comune e Aster abbiano agito in seguito. Aster, l'azienda municipalizzata che si occupa della gestione del verde cittadino, in una nota ha fatto sapere che la palma era attenzionata ma non avrebbe manifestato indice di pericolosità. A Genova è stato proclamato il lutto cittadino. "Confermo che stante il grande coinvolgimento emotivo e il cordoglio che la drammatica vicenda ha generato ho deciso che sabato 15 marzo sarà una giornata di lutto cittadino con delle disposizioni che daremo più avanti e che chiaramente porteranno tutte le persone ad unirsi in un momento di raccoglimento di partecipazione di questo terribile dolore", ha detto il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Marzo 2025